MotoGP Qatar Day 1: Iannone, “Dobbiamo migliorare, in questo momento non abbiamo trovato la giusta direzione”

di Gianluca Rizzo

Suzuki MotoGP GP Qatar Day 1- Andrea Iannone ha chiuso in tredicesima sessione la prima sessione di prove libere sul circuito di Losal. Il pilota di Vasto, nel caso domani dovesse piovere, rischia di rimanere escluso dalla Q2 e di dover affrontare la Q1. I problemi all’anteriore sulla Suzuki non sembrano essere stati ancora risolti, e nonostante la casa di Hamamatsu sia stata l’unica casa a scendere in pista con le ali, la #29 ha circa 1.7 sec di ritardo dalla vetta.

Queste le parole di Andrea Iannone: “Al momento stiamo lottando e avremmo bisogno di rimanere concentrati e lavorare sodo. Spero davvero che possiamo fare dei passi in avanti. Non mi aspetto un grande salto da una sessione all’altra, ma di sicuro dobbiamo migliorare, e in questo momento non abbiamo trovato la giusta direzione. Ci sono molti punti positivi circa la moto e alcuni altri che sono negativi, ma questo accade a qualsiasi moto. Quindi, il nostro problema ora è che non posso davvero approfittare dei positivi. Abbiamo usato la carenatura aerodinamica per ottenere qualche informazione in più, in quanto non abbiamo potuto usarla intensamente durante la prova. Più dati raccogliamo meglio è. Ancora non sappiamo se lo useremo per la gara. Per il momento, dobbiamo continuare a lavorare su di essa e decideremo durante il fine settimana se usarla.”

23rd marzo, 2017

Tag:Andrea Iannone, FP1, Gp Qatar, libere 1, Losail, losail gp, Losail MotoGP, MotoGP, Motogp Losail, Motomondiale, Motomondiale 2017, Prove Libere Gp Qatar, Prove Libere Losail, Qatar, qatargp, Suzuki