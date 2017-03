MotoGP | Qatar, Day 1: Cal Crutchlow, “La caduta ha rovinato le nostre FP1″

di Roberto Valenti

Qatar GP, LCR Honda – Una brutta caduta in curva 1, causata da una perdita d’olio dalla propria Honda, ha interamente rovinato le prove libere di Cal Cratchlow sul tracciato di Losail. Nonostante l’utilizzo della seconda moto, infatti, l’inglese non è riuscito a trovare lo stesso passo della prima mezz’ora, faticando col feeling e col set-up della seconda Honda. L’obiettivo per le libere 2 e 3 di domani sarà quello di migliorare il set-up in previsione della gara e puntellare il settimo tempo di oggi che garantirebbe il passaggio diretto in Q2 nella giornata di sabato.

Ecco le parole di Cal Crutchlow: “Non è andata malissimo oggi anche se, nei primi giri del turno, sono uscito fuori pista a causa di una perdita d’olio dovuta ad un tappo non proprio stretto a dovere. Sono rientrato con l’altra moto ma non era il setup che volevo quindi non ho mai impostato un ritmo ottimale. Inoltre non sentivo abbastanza feeling per via della caduta, perciò non ho spinto al massimo delle mie potenzialità. Un vero peccato perchè avevamo tanto da fare. In ogni caso per oggi va bene così e cercheremo di migliorare domani”.

