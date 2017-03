MotoGP | Qatar, Day 1: Bradley Smith, “Non abbiamo portato sostanziali modifiche alla moto”

di Roberto Valenti

Qatar GP, KTM – Giovedì ricco di difficoltà per la KTM sul tracciato di Losail. Nonostante l’enorme lavoro svolto dai tecnici sulla RC16, Bradley Smith e Pol Espargarò non sono riusciti ad andare oltre la ventitreesima e ventunesima posizione, posizionandosi in fondo allo schieramento delle MotoGP. Una giornata parecchio complessa dove entrambi i piloti hanno lamentato poco feeling con la moto, soprattutto nelle curve in appoggio e in fase di trazione. Meglio invece sul dritto dove il nuovo motore ha dato i giusti responsi. Per KTM, ricordiamo, si tratta del primo Gran Premio dal proprio rientro in MotoGP (escludendo la “wild card” di Valencia).

Ecco le parole di Bradley Smith: “Siamo nella posizione che ci aspettavamo di essere dopo i test della settimana scorsa. Purtroppo non abbiamo portato sostanziali modifiche alla moto per questo Gran Premio del Qatar e la posizione rispecchia il nostro attuale potenziale. Questo week-end è come un test per noi e siamo cercando di migliorare l’intero pacchetto. Sappiamo dove intervenire su elettronica e ciclistica e speriamo di raccogliere diversi dati utili per i prossimi fine settimana. Il nuovo motore funziona bene visto che sul dritto riuscivo a stare al passo delle Yamaha. Cercheremo di tirare fuori il massimo da questo fine settimana a Losail”.

Foto: A.Farinelli

23rd marzo, 2017

Tag:Bradley Smith, FP1, Ktm, KTM MotoGP, libere 1, MotoGP, Motomondiale, Pol Espargaro, qatargp, rc16