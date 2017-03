MotoGP | Qatar, Day 1: Andrea Dovizioso, “Fuori dalla top ten per un mio errore”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Ducati Team – Un piccolo errore di strategia durante il finale della FP1 non ha permesso ad Andrea Dovizioso di chiudere la prima sessione di libere del Gran Premio del Qatar all’interno della top ten. I forlivese, sicuro dell’ottimo tempo messo a segno durante la prima mezz’ora di lavoro, ha scelto non montare un set di gomme morbide sul finire delle libere 1, concentrandosi quindi sul passo gara e su alcune simulazioni a pieno carico di carburante. Le condizioni mutevoli dell’asfalto di Losail hanno però permesso agli altri piloti di trovare “decimi” importanti durante i propri attacchi al tempo, costringendo l’alfiere della Ducati all’undicesima posizione finale.

Ecco le parole di Andrea Dovizioso: “Oggi, come peraltro ci aspettavamo, non abbiamo trovato condizioni ottimali in pista, con vento e asfalto sporco nell’unico turno del weekend che probabilmente sarà asciutto prima della gara. All’inizio della sessione ho ottenuto un buon tempo, e quindi non ho voluto montare la gomma morbida a fine turno perché pensavo di restare tra i primi dieci: invece per un millesimo non ce l’ho fatta. E’ stato un mio errore, ed è un peccato perché fino a quando abbiamo utilizzato le stesse gomme degli altri ero al terzo posto, e quindi so di essere fra i più veloci.”

Foto: A.Farinelli

23rd marzo, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Ducati, Ducati Corse, Ducati Team, libere 1, MotoGP, Motomondiale