MotoGP | Qatar, Day 1: Aleix Espargarò, “Dobbiamo migliorare il setting della RS-GP”

di Roberto Valenti

Qatar GP, Aprilia Gresini – Responsi diversi per il team Aprilia Gresini nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio del Qatar, appuntamento inaugurale del mondiale MotoGP 2017. Aleix Espargarò ha chiuso la propria sessione di lavoro in decima posizione, fermando il cronometro sull’1’55″872 e confermando gli ottimi passi in avanti fatti dal team italiano nelle ultime settimane. Discorso diverso invece per Sam Lowes, incappato in una leggera caduta e ancora alle prese con qualche piccolo problema di adattamento sulla RS-GP

Ecco le impressioni di Aleix Espargarò: “Il feeling oggi non era di migliori, avevo molte difficoltà a fermare la moto probabilmente a causa della pista ancora sporca. Una condizione simile al primo giorno degli scorsi test, affidandomi molto all’anteriore nella mia guida soffro particolarmente la mancanza di grip. Essere in top-10 nonostante la situazione è comunque un buon segnale, domani potremo sicuramente migliorare sia a livello di setting sia grazie ad una pista più gommata e pulita”.

Ecco invece le parole di Sam Lowes: “Le condizioni oggi erano molto diverse rispetto ai test. Partendo con lo stesso setting non ho avuto le stesse sensazioni, credo sia stato uguale per tutti. Non ho utilizzato la gomma morbida, che sembra fare la differenza in termini di tempo sul giro, quindi considerando tutto la situazione non è allarmante. Vista anche la scivolata ho preferito non spingere troppo e aspettare le sessioni di domani per cercare maggiore velocità”.

Foto: A.Farinelli

23rd marzo, 2017

