MotoGP Preview | QatarGP: tutte le statistiche della classe regina

· Nel 2016, dopo la vittoria finale a Valencia in sella alla Yamaha, Jorge Lorenzo ha cambiato scuderia e moto. Il maiorchino potrebbe diventare il secondo pilota a vincere l’ultima e la prima gara dell’annata con due prototipi diversi. Record ad oggi di Valentino Rossi che ha vinto la gara in Sudafrica nel 2004 in sella alla M1 dopo aver concluso il 2003 con il successo su Honda al Ricardo Tormo.