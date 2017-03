MotoGP Preview | Qatar: Lowes, “Grande passo in avanti rispetto alla stagione scorsa”

Qatar GP Preview, Aprilia Gresini | Dopo una buona stagione stagione conclusa in Moto2 (quinto nella classifica generale del mondiale.ndr), Sam Lowes è pronto a lanciarsi in questa nuova esperienza all’interno del team Aprilia Gresini. L’inglese, ricordiamo, affronterà il prossimo campionato MotoGP in sella al team italiano e proprio in Qatar farà il proprio esordio nella categoria massima del Motomondiale. Proprio in tal senso, in un’intervista rilasciata ai microfoni del sito della MotoGP, Lowes ha parlato delle aspettative per l’anno che sta per aprirsi, sottolineando come l’obiettivo principale per i primi Gran Premi del 2017 sia quello di assimilare tutte le novità rispetto alla Moto2.

Ecco le parole di Sam Lowes: “Sicuramente diventare campione è una grande emozione, in ogni classe; ma arrivare in MotoGP lo è altrettanto. E non è facile. Inoltre aver avuto la fiducia del mio team e poter correre per una scuderia ufficiale è importante; è la più grande occasione che abbia mai avuto. Sicuramente dovrò lavorare su me stesso”.

“Credo – ha proseguito – che la cosa più difficoltosa sia riuscire a tenere la condizione fisica sulla distanza di un GP. Il modo in cui si comportano le gomme e la moto stessa è molto diverso dalla categoria mediana. Credo che dovremo migliorare ancora un po’, specialmente in curva dove potrei essere più veloce e penso che potremmo guadagnare qualche cosa anche in accelerazione. Ma in generale e senza dubbio abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto alla stagione scorsa”.

“Con due o tre gare alle spalle posso capire a che punto saremo. Il mio obiettivo è iniziare la stagione lottando in zona punti” ha concluso.

Foto A.Farinelli