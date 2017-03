MotoGP Preview | Qatar: Folger, “Non sento la pressione”

di Roberto Valenti

Jonas Folger è pronto a lanciarsi in questa nuova esperienza all’interno del team Yamaha Tech Tre. Il talento tedesco, protagonista nel pre-campionato con il team di Herve Poncharal, si appresta ad esordire nella massima cilindrata del motomondiale con delle aspettative altissime. Proprio in tal senso, Folger ha spiegato che cercherà di fare il massimo nella prima parte di campionato, sottolineando però come l’obiettivo, almeno nelle prime gare, sarà quello di imparare il massimo da moto, gomme e freni, profondamente diversi rispetto alla Moto2.

Ecco le parole di Jonas Folger: “Per tutti noi arrivare in MotoGP è un sogno e il fatto che Yamaha, Tech3 ed Herve Poncharal abbiano creduto in me mi riempie di gioia. È una grande opportunità. Dopo due o tre giri ho iniziato a capire il mio prototipo. È una moto normale e molto divertente ma devo ancora imparare molto”.

“Il motore, le gomme e i freni sono ad un livello imparagonabile con la MotoGP. Credo che la chiave sia prendere le cose in modo tranquillo; non sento la pressione, sono un rookie. Vivere tutto semplicemente e, ad essere sinceri, non mi aspetto moltissimo da questa prima stagione. Voglio imparare il massimo” ha concluso

Foto A.Farinelli

23rd marzo, 2017

