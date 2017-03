Moto2 Qatar, FP1: Luthi domina la prima sessione

di Gianluca Rizzo

GP Qatar Moto2 Prove Libere 1- Condizioni della pista migliorate rispetto al precedente turno della Moto3. Nella categoria intermedia è Thomas Luthi (CarXpert Interwetten) a chiudere in vetta alla classifica dei tempi con il crono di 2:00.422

Alle spalle del pilota svizzero, Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia), staccato di soli 80 millesimi. In terza posizione, Miguel Oliveira, che nel finale batte Franco Morbidelli. Il pilota italiano, dopo gli ottimi risultati ottenuti nei test invernali, chiude con un ritardo di 180 millesimi.

Alle spalle del #21, il compagno di squadra Alex Marquez, seguito da un ottimo Mattia Pasini (Italtrans). Alle spalle dell’italiano, Axel Pons (RW).Chiude in ottava posizione, il campione del mondo Moto3 2015, Danny Kent (Kiefer Racing), seguito da Fabio Quartararo (Pons HP40). Chiude la top ten Luca Marini (Forward).

Ottimo debutto per Francesco Bagnaia (Sky Racing Team). Il pilota torinese, dopo aver passato quasi tutta la sessione nei primi dieci, chiude dodicesimo, precedendo Lorenzo Baldassarri (Forward) di soli 24 millesimi. Simone Corsi (SpeedUp) chiude lontano dalla vetta in 27esima posizione, precedendo Andrea Locatelli (Italtrans) e Stefano Manzi (Sky Racing Team), che chiudono rispettivamente in 30esima e 32esima posizione.

