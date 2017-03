MotoGP Preview Qatar: Vinales, “Non vedo l’ora di iniziare a correre”

di Gianluca Rizzo

Yamaha MotoGP Qatar-Dopo un inverno praticamente perfetto, Maverick Vinales, è pronto ad iniziare la nuova stagione in sella alla sua M1. Il pilota spagnolo non vede l’ora di avere la possibilità di lottare con gli altri piloti, e verificare il comportamento della moto durate un fine settimana di gara. Con tutti i test invernali conclusi in cima alla classica dei tempi ci sono grandi aspettative sul #25, e sicuramente non deluderà. Sul podio di Losail, Vinales, ci è già salito 2 volte: vittoria in Moto3 nel 2012 e secondo posto l’anno successivo nella stessa categoria

Queste le parole di Maverick Vinales: “Sono veramente felice di iniziare il primo Gran Premio, soprattutto dopo che i test durante l’inverno sono stati così positivi per noi. Sono molto motivato per l’inizio di questa nuova era. Dopo il sorprendente precampionato, non vediamo l’ora di iniziare finalmente a correre e lavorare sodo nei prossimi 18 appuntamenti. Sono molto curioso di vedere come la Yamaha risponderà alla pista durante una gara e per vedere se abbiamo la possibilità di essere i più forti durante la gara come durante il test. Sono così entusiasta di iniziare!”

