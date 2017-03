MotoGP Preview Qatar: Rossi, “Saremo pronti per la gara”

di Alessio Brunori

Yamaha MotoGP GP Qatar – Valentino Rossi a 38 anni si appresta a disputare la sua ventiduesima stagione nel motomondiale e l’obiettivo è sempre il decimo titolo. Il campione della Yamaha dopo test invernali abbastanza difficili, è convinto di poter dire la sua nella gara inaugurale della stagione, in programma domenica prossima a Losail, Qatar. A lui la parola.

“Sono molto felice che inizi la stagione. E’ stato un inverno in cui abbiamo lavorato molto, stimolante, e ora ho davvero bisogno di correre. La nostra moto è migliorata molto durante l’inverno e, anche se non siamo ancora ok, ci impegneremo a fondo nei prossimi giorni in Qatar per essere pronti per la prima gara della stagione. Vedremo quali saranno le condizioni meteorologiche, quindi cercheremo di trovare il miglior set-up possibile. Sono sicuro che insieme al team saremo pronti per domenica.”

Foto: Alex Farinelli

22nd marzo, 2017

