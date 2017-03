MotoGP Preview Qatar: La conferenza stampa

di Alessio Brunori

Conferenza Stampa MotoGP Losail GP Qatar – Giornata di conferenza stampa in Qatar, dove da domani i piloti scenderanno in pista per la prima sessioni di prove della stagione 2017. La parola ai protagonisti.

“E’ stato un inverno lungo, le prove sono andate meglio rispetto al 2016, mi sento meglio abbiamo fatto buon lavoro, ho buon feeling, aspetto la partenza della stagione sperando in un bel week end – ha detto Marc Marquez – Con la Honda abbiamo fatto cambiamenti di motore e lavoriamo per trovare il giusto setup. Qui vedremo come siamo messi, per quanto mi riguarda so che queste è una delle piste dove fatico di più, ma nei test mi sono trovato bene e daremo il 100%”

“Il livello è altissimo, forse più dello scorso anno, ci sono 7/8 piloti che possono lottare per le gare e il titolo, tutti i presenti più Dovizioso e Pedrosa. Vengo da un inverno difficile, da domani inizia una lunga stagione e spero di essere competitivo – ha detto Valentino Rossi – Maverick (Vinales, suo tram-mate, ndr) appena salito sulla moto è stato subito veloce in tutte le piste, sia sul giro che sul passo. Siamo un una fase di evoluzione, qui in Qatar Maverick ha fatto impressione, io sono stato più lento anche rispetto agli altri. Pioggia? Per me, ma penso che vale anche per gli altri, la speranza è che sia asciutto, se dovesse piovere, sarà difficile. Decimo titolo? Da quando sono tornato in Yamaha l’obiettivo è vincere le gare ed è il mio target anche quest’anno.”

“Per me è una nuova esperienza, voglio procedere step by step. Nei test in Qatar ci siamo avvicinati ai primi, sono certo che miglioreremo, è solo una questione di tempo. A Sepang ho faticato, è stato uno shock, ero abituato ad essere subito competitivo, ma poi siamo migliorati, soprattutto qui a Losail – ha sincerato Jorge Lorenzo – Sono fiducioso, su questa pista non conosco ancora il mio limite, il mio potenziale. Come ha detto Rossi, tutti speriamo di non dover correre qui sotto la pioggia. La sabbia potrebbe preoccupare, speriamo che le previsioni siano sbagliate.” A Lorenzo è stato poi chiesto di paragonare la Ducati ad un’animale. “Sicuramente un’animale selvaggio, una tigre, un leone.”

“Siamo stai veloci su tutte le piste e a questo punto dovrò fare altrettanto in gara. Mi trovo molto bene con la squadra, siamo solo all’inizio e cercheremo di essere competitivi – ha detto Maverick Vinales – Il mio stile di guida non è cambiato, sono contento, fiducioso per la partenza del campionato.”

“Abbiamo lavorato molto per recuperare il gap, ma devo adattare il mio stile alla moto, noi crediamo molto nella moto e vogliamo ridurre il divario – ha detto Andrea Iannone – E’ chiaro che ora non ho un buon feeling, abbiamo lavorato molto, il passo gara non è male, ma non sono vicino ai primi.”

“Sono soddisfatto dei test invernali. In Qatar abbiamo scelto la giusta direzione, abbiamo scelto il motore e la Honda ha fatto una scelta che ci soddisfa – ha sincerato Cal Crutchlow – Siamo veloci su ogni pista ed è positivo per me e il mio team. La pausa invernale è stata positiva, sono stato in California, all’Isola di Man, e sono stato con la mia famiglia, bello a questo punto tornare. A marzo il cervello torna alla modalità race.”

22nd marzo, 2017

Tag:Andrea Iannone, Cal Crutchlow, Conferenza Stampa GP Qatar, Conferenza Stampa Losail, Gp Losail, Gp Qatar, Jorge Lorenzo, Losail, Marc Marquez, Maverick Viñales, MotoGP, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Valentino Rossi