Superbike: il Team VRT Racing scenderà in pista come wild card

di Michela Alitta

Una bella notizia per i colori italiani nel Campionato Mondiale delle derivate di serie: quest’anno il Team VFT Racing tornerà a competere in alcuni round del calendario come wild card, in sella alla Ducati.

Dopo aver i test invernali svolti durante l’inverno sulla pista di Cartagena, in Spagna, il team sta preparando il ritorno nel campionato, dove spera di avere buone prestazioni.

In sella ci sarà Fabio Menghi, reduce da un lungo recupero dopo le brutte fratture rimediate all’anca e a tre tendini della spalla, che lo hanno costretto a saltare praticamente tutta la scorsa stagione.

Il pilota italiano però potrà gareggiare solo in alcune gare, per ritrovare il pieno ritmo in vista del 2018.

“È stata dura tornare in pista dopo otto mesi senza poter guidare neanche uno semplice scooter” – ha spiegato Fabio Menghi – “Questi test a Cartagena sono stati importanti perché mi hanno permesso di trovare la giusta motivazione e il feeling con la moto e il circuito. Mi sono divertito, la sensazione è positiva e sono stato già competitivo dopo alcuni giri. Sto lavorando a stretto contatto con i ragazzi in palestra a Rimini, quindi mi sento pronto per tornare in pista. Sarò l’unico pilota del VFT Racing team per questa stagione perché entrambi gli sponsor del team hanno fiducia in me e vorrei ringraziarli per il supporto”.

21st marzo, 2017

Tag:campionato mondiale motul fim sbk 2017, Ducati Panigale, Fabio Menghi, infortunio fabio menghi, MOTUL FIM Superbike World Championship, MOTUL FIM Superbike World Championship 2017, Panigale, Sbk, VFT Racing, VRT Racing Ducati, wild card wsbk 2017, wild card wsbk. wild card, Wsbk