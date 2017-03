MotoGP Preview Qatar: Pedrosa, “E’ difficile fare previsioni per la gara, il livello della concorrenza è molto alto”

di Gianluca Rizzo

Dani Pedrosa MotoGP Qatar- Per la prima gara della stagione del motomondiale 2017 sul circuito di Losail, il pilota della HRC, Dani Pedrosa ha buone sensazioni. Lo spagnolo ha trascorso un inverno “tranquillo” evitando di strafare e correre il rischio di compromettere l’inizio della stagione. Nonstante questo, il #26 è riuscito a lavorare molto sulla moto anche se c’è ancora qualcosa da fare. Su chi possa essere il favorito non si sbilancia, ma sicuramente la RC213V può fare bene.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Abbiamo lavorato bene con la squadra durante tutto il precampionato, compreso l’ultimo test qui in Qatar, e a poco a poco abbiamo migliorato la nostra moto e le nostre prestazioni. Ci sono ancora cose che vogliamo migliorare qua e là, ma non hanno mai smesso di lavorare in Giappone, e noi faremo del nostro meglio per continuare in una buona direzione. La pista è molto polverosa e c’è molto vento, quindi il grip non è in generale molto buono. C’è un lungo rettilineo dove si ha tipicamente vento contrario e quindi è necessario un motore forte. E’ difficile fare previsioni per la gara, il livello della concorrenza è molto alto, ma siamo in procinto di iniziare il weekend fiduciosi e con la voglia di fare del nostro meglio. “

