MotoGP Preview Qatar: Marquez, “Non è uno dei migliori tracciati per il mio stile di guida, ma mi piace”

di Gianluca Rizzo

Marc Marquez MotoGP Qatar- Alla vigilia del primo appuntamento del motomondiale 2017 sul circuito di Losail, Marc Marqez si prepara alla fida che lo vedrà lottare contro gli agguerritissimi rivali per difendere il titolo del 2016. Il penta campione, durante i test pre-stagionali, è riuscito a lavorare molto e bene sulla sua RC213V; tutta un’altra preseason rispetto a quella dello scorso anno, durante la quale il pilota di Cervera era in evidente difficoltà. Queste le parole di Marc Marquez:

“La prima gara della stagione è sempre un giorno speciale perché sei un po’ più nervoso del solito! La pista del Qatar è anche uno dei circuiti più speciali del calendario e una delle cose principali da considerare è la sabbia, che può rendere la superficie piuttosto scivolosa, appena si esce la linea migliore. Il limite è molto stretto. Ci sono tre punti di frenata molto forti ed è necessaria una buona stabilità anteriore. Forse non è uno dei migliori tracciati per il mio stile di guida, ma mi piace e abbiamo lavorato molto duramente durante la preseason per trovare un buon ritmo e una buona messa a punto di base per tutti i circuiti.” Facendo un confronto con lo scorso anno ha poi aggiunto: “Da un punto di vista tecnico, stiamo iniziando questo campionato meglio rispetto allo scorso anno e, anche se questo non significa automaticamente che i risultati saranno migliori, penso che la nostra moto abbia raggiunto un livello per lottare per il podio. Cercheremo di gestire bene fin dall’inizio il Giovedì. “

21st marzo, 2017

