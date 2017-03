MotoGP Preview Qatar: Lorenzo, “Il primo GP in sella alla Ducati sarà speciale”

di Alessio Brunori

Jorge Lorenzo Ducati MotoGP Qatar – Jorge Lorenzo è uno dei piloti più attesi del motomondiale 2017. Il suo passaggio alla Ducati, moto che non vince un mondiale MotoGP dal 2007, quando a riuscirci fu Casey Stoner, è stato uno degli argomenti più trattati, riuscirà il maiorchino a riportare il titolo alla casa di Borgo Panigale? In attesa del primo responso in pista (il Gran Premio del Qatar è in programma domenica 26 marzo, ma già da giovedì ci saranno le prime prove libere) ecco le sue parole.

“Dopo l’ultimo test di alcuni giorni fa su questo circuito affronto la prima gara della stagione con fiducia e ottimismo. Questa è una pista che mi piace molto e le caratteristiche della mia Ducati si adattano bene al tracciato di Losail, per cui credo che saremo veloci fin da subito – ha detto Jorge Lorenzo – Dobbiamo trovare ancora qualcosa per migliorare ulteriormente il nostro passo gara, cercando anche di capire la soluzione migliore a livello di pneumatici per affrontare i 22 giri della gara, ma comunque io arrivo in Qatar con delle buone sensazioni e con molta voglia di far bene. Questo sarà il mio primo Gran Premio in sella ad una Ducati e quindi per me sarà un weekend davvero molto speciale.”

Foto: Alex Farinelli

21st marzo, 2017

