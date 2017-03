MotoGP Preview Qatar: Dovizioso, “Punto ad un posto sul podio”

di Alessio Brunori

Andrea Dovizioso MotoGP Qatar – I test pre-campionato sono finiti e da giovedì i centauri della MotoGP sono pronti a scendere in pista per le prime prove del Gran Premio del Qatar, gara inaugurale del motomondiale 2017, che come di consueto si disputerà in notturna sul circuito di Losail. Tra questi c’è Andrea Dovizioso, riconfermato in Ducati e che ha così parlato.

“Nei test di dieci giorni fa su questo circuito abbiamo fatto un buon lavoro, e quindi arriviamo alla gara pronti per le diverse condizioni che potremo trovare. Sono contento di aver avuto la conferma delle nostre buone prestazioni e della competitività della nuova moto, per cui possiamo puntare ad un buon risultato – ha detto Andrea Dovizioso – Come sempre all’avvio di stagione abbiamo ancora qualche incognita da risolvere soprattutto in funzione gara, perché in questo circuito non è facile mantenere lo stesso passo per 22 giri e la pista richiede un impegno fisico notevole. Negli ultimi due anni però ho sempre lottato per la vittoria e spero che anche quest’anno mi troverò nella stessa situazione, anche se so che non sarà facile perché alcuni dei nostri rivali hanno un ottimo passo. Sono però davvero ottimista per la gara e quindi punto chiaramente ad una posizione sul podio.”

Foto: Alex Farinelli

21st marzo, 2017

Tag:Andrea Dovizioso, Ducati, Ducati Desmosedici, Ducati Desmosedici GP, Ducati Desmosedici GP17, Ducati Team, Gp Qatar, Losail, Michelin, MotoGP, MotoGP 2017, Motogp Losail, MotoGP Qatar, Motomondiale, Motomondiale 2017, Qatar