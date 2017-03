Moto3 Test Qatar Day3: Fenati, “Oggi abbiamo girato poco, a causa del vento, ma siamo contenti del lavoro fatto”

di Gianluca Rizzo

Moto3 Test Qatar Day3– Terza giornata di test sul circuito di Losail quasi totalmente inutile; il forte vento e in seguito la pioggia, hanno ridotto al minimo le sessioni. L’unica in condizioni quasi decenti si è verificata durante il secondo turno, alla fine del quale, Romano Fenati ha chiuso con il secondo tempo assoluto. Il pilota di Ascoli lascia però il Qatar con ottime sensazioni, e la migliore prestazione dei test fatta registrare ieri. L’abbinamento tra lui e la Honda del team Marinelli Rivacold Sniper va alla grande; gli aggiornamenti al motore e le novità tecniche portate in pista in Qatar funzionano molto bene.

Queste le parole di Romano Fenati: “Oggi abbiamo girato poco, a causa del vento, ma siamo contenti del lavoro fatto fino ad adesso. Non resta che aspettare il week end di gara”. Invece il #5 in occasione della seconda giornata ha detto: “Sono davvero contento per come abbiamo lavorato. Risultato a parte, la moto andava davvero forte con il nuovo motore e il set up era buono.”



