Moto3 Test Qatar Day3: Di Giannantonio, “Tre giorni purtroppo inutili, abbiamo giranto pochissimo”

di Gianluca Rizzo

Moto3 Test Qatar Day3– Sono terminati oggi i test pre-campionato sul circuito di Losail, che precedono la prima gara della stagione della prossima settimana. Purtroppo il maltempo ha rovinato 2 dei 3 giorni a disposizione di piloti e team; nel primo la pioggia si è abbattuta dopo pochi minuti dall’inizio della sessione; oggi, invece, prima il vento e poi ancora una volta la pioggia hanno rovinato il lavoro in pista. In queste condizioni difficili basta poco per rendere l’intero test inutile. E’ proprio quello accaduto a Fabio Di Giannantonio e al team Del Conca Gresini, che, dopo aver lavorato il secondo giorno con l’obiettivo di migliorare nel terzo è rimasto attardato.

Queste le parole di Fabio Di Giannantonio: “Tre giorni purtroppo inutili, abbiamo giranto pochissimo per colpa delle condizioni della pista. Il primo giorno ha piovuto e oggi tra vento e tempesta di sabbia non abbiamo potuto praticamente scendere in pista. Ieri abbiamo girato, ma l’idea era preparare al meglio la giornata di oggi. Insomma tutto da rifare sperando che il tempo migliori questa settimana.”

19th marzo, 2017

