Moto2 Test Qatar Day3: Morbidelli, “E’ stato probabilmente il miglior pre-campionato da quando corro in Moto2″

di Gianluca Rizzo

Moto2 Test Qatar Day 3– Il team Marc VdS chiude i test sul circuito di Losail con le ottime prestazioni di Franco Morbidelli e Alex Marquez, rispettivamente, Secondo e terzo nella classifica genarle dei tre giorni. Purtroppo, per i 2 piloti, non c’è stata occasione oggi di migliorarsi ulteriormente a causa del forte vento, e in seguito anche della pioggia, che si è abbatta sul circuito. Nonostante tutto, il pilota italiano può ritenersi soddisfatto di uno dei migliori pre-campionati della sua carriera, infatti, raccogliere fiducia e buone sensazione, a meno di un asettimana dall’inizio del campionato, è la cosa più importante per un pilota che è tra i principali candidati al titolo 2017, anche se lui dice di voler aspettare prima di pensarci.

Queste le parole di Franco Morbidelli: “Questo è stato probabilmente il miglior pre-campionato per me da quando ho iniziato a correre in Moto2 ed è stato davvero incoraggiante in vista delle prime gare della stagione. Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto, ma ora dobbiamo concentrarci sulla gara, e partire da questo per il prossimo fine settimana in Qatar. La gente parla sempre di potenziali contendenti al titolo prima dell’inizio della nuova stagione, ma c’è una discreta concorrenza quest’anno, quindi non ci vogliamo pensare fino alla quarta o quinta gara della stagione. Probabilmente ci sono quattro o cinque piloti che dovrò tenere d’occhio, compreso il mio compagno di squadra, Alex è stato molto veloce durante i test di questa stagione. Ma il test è una cosa e la corsa è un altro, e sono in attesa del prossimo fine settimana qui in Qatar. “

19th marzo, 2017

