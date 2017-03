Moto3 Test Qatar Day 2: Fenati fa l’en plein

di Gianluca Rizzo

Moto3 Test Qatar Day2– E’ Romano Fenati il leader incontrastato della seconda giornata di test a Losail. Il pilota ascolano, nell’ultimo turno della giornata, è riuscito a migliorare ulteriormente il tempo fatto registrare in precedenza, fermando il cronometro sul 2:06.690.

Alle spalle del pilota del team Marinelli Rivacold Sniper, Jorge Martin del team Gresini, seguito da Aron Canet (Estella Galicia). Quarta posizione per Gabriel Rodrigo, che porta la sua KTM, ad un soffio da Livio Loi (Leopard) e Nicolò Bulega (Sky Racing Team). Grazie all’ottima prestazione realizzata nella seconda sessione della giornata, Ayumu Sasaki (Sic Racing Team) chiude in settima posizione. Grande crescita per Niccolò Antonelli, che porta la Ktm del Team Ajo in ottava posizione. Juanfran Guevara (Rba) e Pilipp Oettel(Sudmetal schedl Gp) completano la top ten.

Andrea Migno non riesce a migliorare il tempo fatto registrare nella seconda sessione e chiude 17esimo. La Mahindra di Lorenzo Dalla Porta non va oltre la 21 esima posizione. Tony Arbolino(Sic58 Squadra Corse) e Fabio Di Giannantonio chiudono appaiati in 25esima e 26esima posizione. I due piloti del team CIP, Manuel Pagliani e Marco Bezzecchi, precedono Enea Bastianini (Estrella Galicia), in evidente difficoltà, in trentesima posizione.

La classifica combinata dei tempi Moto3 Test Qatar Day 2:

