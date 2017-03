Moto2 Test Qatar Day 2: A sorpresa Nakagami chiude al comando

di Gianluca Rizzo

Moto2 Test Qatar Day 2– Nonostante l’arrivo dell’umidità, la terza e ultima sessione della giornata ha regalato tempi molto interessanti, almeno per chi ha cercato la prestazione nei primi minuti. La vera sorpresa della giornata è stato Takaaki Nakagami che, nel finale, riesce a togliere la prima posizione a Franco Morbidelli, con il tempo di 2:00.187, che gli vale anche come migliore prestazione della giornata. Il team Marc VdS conclude con il secondo e terzo posto di: Franco Morbidelli e Alex Marquez; sia nella classifica della sessione che nella combinata. Migliora il proprio crono anche Haflz Syahirin ( Petronas Raceline Malaysia) che chiude in quarta posizione, seguito da Miguel Oliveira sulla KTM del team Ajo. Sesta posizione per Thomas Luthi (Carxpert Interwetten), mentre a Fabio Qartararo (Pons HP40) è bastato il tempo fatto registrare nella seconda sessione per agguantare la settima posizione nella classifica combinata. Xavi Vierge (Tech 3) chiude ottavo seguito da Danny Kent (Kieffer Racing). Completa la top ten Axel Pons (Rw Racing Gp).

Nella classifica combinata dei tempi Francesco Bagnaia chiude con il 19esimo tempo; alle spalle del pilota Sky Racing Team, Mattia Pasini, con la Kalex del team Italtrans. Solo 22esimo Simone Corsi; il pilota Speed Up, dopo aver saltato il primo turno, è riuscito a migliorare nel finale. Stesso copione per Lorenzo Baldassarri (Forward) che ha chiuso, però, in 25esima posizione. Gli ulttimi nella ” Classifica degli italiani” sono Andrea Locatelli(Italtrans) e Stefano Manzi (Sky Racing Team) che hanno chiuso rispettivamente in 31esima e 32esima posizione.

Classifica combinata Moto2 Test Qatar Day 2

18th marzo, 2017

Tag:Alex Marquez, Andrea Locatelli, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Jorge Navarro, Lorenzo Baldassarri, Luca Marini, Mattia Pasini, Miguel Oliveira, Moto2, Moto2 Test Qatar Day 2, Motomondiale, Motomondiale 2017, Stefano Manzi, Test Qatar, Test Qatar Day 2, Test Qatar Moto2, Thomas Luthi