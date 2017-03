MotoGP: Marquez, “I principali rivali saranno Rossi, Vinales e Pedrosa. Mistero Lorenzo”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Marc Marquez– A una settimana esatta dall’inizio della stagione 2017 sul circuito di Losail, il campione in carica Marc Marquez si appresta ad iniziare la quinta stagione con il team Repsol Honda. Il campione del mondo in carica è chiamato a difendere il titolo contro piloti, su tutti Vinales, che gli hanno dato filo da torcere sin dai test pre-stagionali.

Rispetto allo scorso anno, la partenza è stata decisamente migliore, infatti, il pilota di Cervera ha detto: “Arriviamo a questa stagione messi meglio rispetto allo scorso anno. Ma questo non vorrà dire il risultato sarà migliore. Quello che è vero è che ci siamo preparati bene. Fisicamente sono al 100% e mentalmente sono molto motivato, e come sempre, cercherò di portare per il titolo un altro anno.”

Marquez ha poi parlato anche delle evoluzioni fatte durante i test: “Sul livello tecnico voglio sempre di più; niente è sempre perfetto e vogliamo sempre di più. Vedendo il livello in cui eravamo a inizio test, penso che abbiamo raggiunto un buon livello per lottare per il podio dalla prima gara.”

La moto rispetto all’inizio dei test di novembre è cresciuta molto, il nuovo motore però per essere smesso a punto ha richiesto più tempo del previsto: “La moto da Valencia è cambiata in diverse zone. Abbiamo lavorato molto sull’elettronica perché il motore è cambiato molto dallo scorso anno e dobbiamo adattare molte cose. Abbiamo inoltre lavorato molto per avere una solida base che si adattasse a tutti i circuiti, perché durante i fine settimana non abbiamo il tempo di testare tutto.”

E riguardo alla prima gara della stagione ha dichiarato: “Vedremo, abbiamo tutte le prove libere per finire di sistemare le cose, siamo in un dei circuiti più difficili, e forse il meno favorevole per la nostra moto. Tuttavia, non dobbiamo escludere niente e inizieremo con la massima motivazione e ambizione per vedere se riusciremo a lottare per il podio fin da subito.”

Lo scorso anno ci sono stati 9 vincitori diversi, Marc esclude questa possibilità quest’anno ma , dipenderà dalle condizioni meteo: “Non credo che ci saranno 9 vincitori diversi anche quest’anno, ma ci saranno diversi piloti che avranno la possibilità di vincere. Forse non 9, ma almeno 4 o 5,molto forti. Dipenderà anche dalle condizioni meteo, perché lo scorso anno la pioggia ha aiutati. In alcune condizioni, alcuni piloti rischiano di più. Quest’anno le cose sono più stabili, sia elettronica che le gomme.”

Oltre allo spagnolo, secondo lui, saranno 3 i piloti a lottare per il titolo, qualche dubbiomsu Lorenzo: “Più o meno gli stessi dello scorso anno. Rossi, Vinales e Pedrosa. Forse Lorenzo, perché ci sono gare in cui può fare molto bene e il mistero è se può lottare per il podio ogni weekend, questo ci dirà se potrà lottare per il mondiale.”

Sarà la quinta stagione per Marquez in Honda, ma non si considera ancora un veterano: ” Tutto è successo molto velocemente, ma non mi considero un veterano, perché ci sono piloti con il doppioni il triplo della mia esperienza. È vero che ho un’altra anno di esperienza, e cercheremo di usarlo bene. Alla fine ogni anno è diverso, incontri nuove situazioni e ti ci devi abituare nel miglior modo possibile.”

Per la lotta la possibilità di riconfermarsi anche quest’anno ha detto: “Come dico sempre, dipende dalla situazione. Se sarò pronto darò il massimo. Se no, cercherò di mandare le cose nel miglior modo possibile. Una delle lezioni che ho imparato nel 2015 e unsato nel 2016 è la costanza, ma ci sono momenti nella stagione in cui devi prenderti dei rischi.”

