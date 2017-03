MotoGP Test Qatar Day 3: Iannone, “Stiamo migliorando, lavoriamo step by step”

di Alessio Brunori

Suzuki Ecstar MotoGP Test Qatar Day 3 – Andrea Iannone lascia Losail consapevole che c’è ancora del lavoro da fare per essere competitivi ai massimi livelli nella MotoGP 2017. Il pilota della Suzuki ha migliorato le fasi delle frenata e come ritmo gara non è andato male, a lui la parola.

“In questo ultimo giorno, così come è stato nei primi due, non sono stato né troppo felice, né troppo triste. L’importante è imparare step by step e devo dire che è stata una giornata migliore, perchè stiamo stati in grado di capire una cosa importante – ha detto Andrea Iannone – Negli ultimi giri siamo riusciti a girare in 1’55, un ritmo che in precedenza non eravamo stati in grado di tenere e questo mi rende più felice. Abbiamo ancora un po’ di chattering, soprattutto sulla curva 6, in cui non riesco a entrare e rallentare come mi piacerebbe, ma abbiamo migliorato e questo è importante. Soprattutto, sono riuscito a trovare feeling in frenata, cosa che prima non avevo.”

Foto: Alex Farinelli

13th marzo, 2017

Tag:Andrea Iannone, Losail, Losail MotoGP, Michelin, MotoGP, Motogp Losail, Motomondiale, Motomondiale 2017, Qatar, Suzuki, Suzuki GSX-RR, Suzuki Motogp, Test Losail, Test Qatar