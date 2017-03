MotoGP Test Qatar Day 3: Vinales, “Test perfetti, ma possiamo ancora migliorare”

di Alessio Brunori

Yamaha MotoGP Test Qatar Day 3 – Maverick Vinales è stato il vero dominatore dei test invernali della MotoGP. L’ex pilota della Suzuki, è stato infatti il più veloce in tutti e tre i test del 2017, Sepang, Phillip Island e Losail e non dimentichiamo che lo era stato anche a novembre 2016 a Valencia, quando per la prima volta salì in sella alla Yamaha. Il #25 della casa dei Tre Diapason è andato forte sia sul giro singolo che sul passo, a lui la parola.

“Sono molto contento, abbiamo fatto un altro passo avanti con la moto e mi sento a mio agio, anche sul passo gara siamo abbastanza soddisfatti. Sento che possiamo ancora migliorare l’elettronica e guadagnare un paio di decimi, quindi abbiamo un margine per migliorare – ha detto Maverick Vinales -. Di sicuro non siamo al limite della moto, quindi possiamo ancora spingere un po’ di più. Se facciamo lo stesso nel primo GP come abbiamo fatto nei test, saremo in grado di lottare per la vittoria. Abbiamo davvero un buon pacchetto e mi sento bene sulla moto. Sono in grande forma fisica, quindi mi sento a mio agio.

Foto: Alex Farinelli

12th marzo, 2017

