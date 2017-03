MotoGP Test Qatar Day 3: Pedrosa, “Questa pista non è una delle mie preferite, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro”

di Gianluca Rizzo

Pedrosa MotoGP Test Qatar– Giornata di lavoro inteso e ricco di risultati per Daniel Pedrosa. Il pilota Honda ha chiuso l’ultimo giorno di test in Qatar con un ottimo terzo posto. Lo spagnolo è riuscito a risolvere i problemi riscontrarti ieri, e nonostante alcune cose siano ancora da sistemare, si ritiene soddisfatto del progresso fatto fino a questo momento.

Queste le parole di Daniel Pedrosa: “Credo che oggi sia stata una giornata positiva in generale. Abbiamo avuto un paio di cose da risolvere da ieri, e passo dopo passo abbiamo migliorato il nostro feeling, i tempi sul giro e il nostro ritmo in generale. Il miglioramento è stato generale e anche se abbiamo ancora del lavoro da fare, abbiamo trovato la fiducia e questo è stato una fine positiva del pre-campionato. Questa pista non è una delle mie preferite, ma la squadra ha fatto un ottimo lavoro e le cose continuano a migliorare. Siamo in una forma migliore rispetto allo scorso anno e cercheremo di aggiungere questa fiducia alla motivazione per la GP e fare del nostro meglio alla prima gara. “

12th marzo, 2017

