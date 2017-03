MotoGP Test Qatar Day 3: Lorenzo, “Oggi è stata una giornata decisamente più positiva delle prime due”

di Gianluca Rizzo

Lorenzo MotoGP Test Qatar – Jorge Lorenzo chiude l’ultima giornata di test a Losail con il quarto tempo. Il maiorchino, rispetto ai giorni precedenti, si concede un cauto ottimismo. In previsione della prima gara della stagione, prevista per il 26 marzo, torna sulle parole di ieri, e non vede più la possibilità di un buon risultato solo come un’utopia. Il penta campione, oggi è sceso in pista per alcuni giri con la nuova carena provata ieri da Dovizioso.

Queste le parole di Jorge Lorenzo: “Oggi è stata una giornata decisamente più positiva delle prime due. In generale le cose sono andate molto bene ed ho ottenuto la mia migliore posizione dei tre test ufficiali del 2017. Abbiamo migliorato abbastanza il ritmo e sono anche riuscito ad ottenere dei buoni tempi, ma dobbiamo ancora lavorare sul passo gara e, in vista del GP, decidere anche che pneumatici utilizzare. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, però su questo circuito credo che potremo ottenere un buon risultato e quindi lascio il Qatar con ottimismo per la prima gara.”

12th marzo, 2017

