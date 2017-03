MotoGP Test Qatar Day 2: Petrucci, “La caduta mi ha tolto fiducia”

di Gianluca Rizzo

MotoGP Test Qatar Day 2: La pioggia e il vento hanno condizionato la prima metà della seconda giornata di test sul circuito di Losail. In particolare, Danilo Petrucci è stato autore di una scivolata in curva 12. Il pilota di Terni, dopo aver perso diverso tempo, è riuscito a continuare il lavoro di set up sulla sua Ducati Desmosedici GP17 ma la caduta ha compromesso la fiducia con il mezzo.

Queste le parole di Danilo Petrucci: “Non sono contento per come sono andate le cose oggi. All’inizio le condizioni del circuito non erano ottimali ed ho fatto fatica a trovare il feeling con la moto. Abbiamo iniziato a provare qualcosa di nuovo ma la caduta mi ha costretto a rimanere a lungo al box togliendomi anche un po’ di fiducia. Domani proveremo una long run per prepararci per la gara. Sono certo che faremo meglio. Devo solo ritrovare un po’ di fiducia.”

11th marzo, 2017

Tag:Danilo Petrucci, Ducati, Ducati Pramac, Gp17, MotoGP Test Qatar Day 2, Pramac