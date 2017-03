MotoGP Test Qatar Day 2: Lorenzo, “Stiamo facendo progressi”

di Alessio Brunori

Ducati Team MotoGP Test Qatar Day 2 – E’ uno Jorge Lorenzo dubbioso quello che parla al termine del Day 2 dei test IRTA del Qatar. Il campione della Ducati non è riuscito infatti a trarre delle conclusioni dalla giornata di oggi (per lui 53 giri e best-lap personale di 1’55″344, 8° tempo), visto che è stato uno dei pochi piloti che non hanno usato la gomma morbida. La cosa positiva è che ha migliorato di circa tre decimi il tempo di ieri. A lui la parola.

“Non è molto facile trarre delle conclusioni dalla giornata di oggi, anche perchè sono stato uno dei pochi piloti che non ha utilizzato lo pneumatico morbido, con cui probabilmente avrei potuto migliorare significativamente il mio tempo – ha detto Jorge Lorenzo – In ogni caso una delle cose positive di questa sessione è che abbiamo migliorato di tre decimi il nostro crono di ieri. A livello di setting, oggi non abbiamo provato nulla di particolarmente significativo, però abbiamo in programma ancora delle soluzioni che testeremo domani. In generale sono comunque soddisfatto dei piccoli progressi che stiamo facendo ogni giorno e domani cercheremo di sfruttare al meglio le gomme morbide per migliorare i nostri tempi.”

Foto: Alex Farinelli

11th marzo, 2017

