MotoGP Test Qatar Day 2: Iannone, “Nonostante la posizione in classifica, si può pensare positivo”

di Alessio Brunori

Suzuki Ecstar MotoGP Test Qatar Day 2 – Andrea Iannone nonostante il dodicesimo tempo ottenuto nel Day 2 dei test IRTA di Losail, si è detto abbastanza soddisfatto, soprattutto in ottica gara. Il suo passo è infatti molto buono, mentre ha difficoltà sul giro singolo, per mancanza di feeling con l’anteriore della sua Suzuki GSX-RR. A lui la parola.

“Nonostante la posizione in classifica, si può pensare positivo, soprattutto in ottica gara. Abbiamo fatto alcuni importanti miglioramenti rispetto a ieri, ma si tratta principalmente del ritmo. Sono stato in grado di fare tutti i miei migliori giri con pneumatici usurati, un buon segno per la consistenza, ma non sono ancora veloce sul giro singolo. Quando metto il pneumatico nuovo, per qualche ragione, non riesco a sfruttarlo – ha detto Andrea Iannone – Ad esempio, negli ultimi tentativi ero stato veloce come alcuni top rider fino T3, ma poi nell’ultimo settore ho perso quasi 0.5s dal mio miglior tempo. Questo succede perché non ho feeling con l’anteriore e quindi non posso essere efficace nelle ultime curve del quarto settore. Abbiamo molto grip al posteriore, che spinge molto davanti. Stiamo lavorando su questo, ma è un lavoro che richiede molta pazienza e molti tentativi per trovare il giusto compromesso. Sono sicuro che domani riusciremo a migliorare.”

Foto: Alex Farinelli

11th marzo, 2017

