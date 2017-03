MotoGP Test Qatar Day 1: Lorenzo, “Su questa pista la Ducati va molto forte”

di Roberto Valenti

Ducati Team MotoGP Test Qatar Day 1 – Quarantasei giri per Jorge Lorenzo nella prima giornata di test pre-season sul tracciato di Losail. Il maiorchino ella Ducati ha portato in pista alcune novità sulla Desmosedici GP, commentando positivamente i passi in avanti fatti dalla Casa di Borgo Panigale dal test in Australia ad oggi. Lorenzo sta pian piano migliorando il proprio feeling con la moto, migliorando chiaramente di pari passi le prestazioni in pista. Lo spagnolo ha chiuso questa prima giornata in quinta posizione con tempo di 1’55″616.

Ecco le parole di Jorge Lorenzo: “Questo è stato il mio miglior primo giorno di tutti gli ultimi test: fin dall’inizio siamo rimasti sempre tra i primi, e siamo anche stati i più veloci in pista prima di terminare la giornata al quinto posto. E’ importante vedere che il mio compagno di squadra, Andrea Dovizioso, è stato molto veloce e questo dimostra che su questa pista la Ducati va molto forte e che anche io sicuramente ho margine per migliorare. Non ho ancora un feeling perfetto con la mia moto però mi sento ogni volta sempre più a mio agio e questo circuito è sicuramente favorevole per noi. Domani continueremo a provare altre soluzioni però le conclusioni dopo la giornata di oggi sono decisamente positive.”

11th marzo, 2017

