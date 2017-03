MotoGP Test Qatar Day 1: Rossi, “Non siamo ancora a posto”

di Alessio Brunori

Yamaha MotoGP Test Qatar Day 1 – Valentino Rossi non è andato oltre il settimo posto nella giornata d’apertura dei test del Qatar, sul circuito di Losail. Il campione della Yamaha ha incontrato delle difficoltà in entrata di curva, stessa cosa lamentata dal suo team-mate Maverick Vinales, oggi secondo. Il pilota pesarese cercherà di risolvere questi problemi per domani, ecco cosa ha detto alla fine della giornata.

“Non siamo ancora a posto, stiamo ancora lavorando sul bilanciamento della moto, mi manca feeling, soprattutto in entrata di curva – ha detto Valentino Rossi così come riportato da Motorsport.com – A fine giornata ho girato in 1’55″6, ma come ho detto non siamo ancora a posto. L’entrata in curva non è quella che vorrei. La Michelin ci ha fatto provare delle gomme, ma dopo qualche giro soprattutto all’anteriore faccio fatica, un problema già riscontrato a Phillip Island, ma che qui potrebbe essere stato causato alle condizioni della pista.”

Rossi ha poi parlato della recente scomparsa di John Surtees, unico pilota ad aver vinto la classe 500 delle moto e la Formula 1 e che Rossi aveva conosciuto al Goodwood Festival of Speed

“E’ stato un grande, è riuscito in un’impresa che poi nessuno ha più ripetuto, mi dispiace davvero molto. Il Motorsport ha perso uno dei sui miti.”

