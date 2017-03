MotoGP Test Qatar Day 1: Pedrosa, “Dobbiamo continuare a lavorare”

di Gianluca Rizzo

Honda HRC MotoGP Test Qatar Day 1– Dani Pedrosa ha chiuso in ottava posizione, davanti al compagno di squadra Marc Marquez. Prima giornata tranquilla per il #26 che ha preferito non correre rischi e di non cercare la prestazione sul giro secco.

Queste le parole di Dani Pedrosa: “Come Sempre, nel primo giorno in Qatar ti devi adattare alla situazione perché è la prima volta che guidi al buoi, rispetto agli altri test, e il tracciato è sempre un po’ sporco. Questo significa che ha bisogno di prenderti un po’ di tempo per capire le condizioni del tracciato e adattarti al meglio. In più, alla fine del turno è un po’ più difficile, perché la temperatura del circuito scende e l’umidità aumenta velocemente; non è facile vedere in tempo l’umidità sulla moto, e abbiamo visto molte cadute. E’ stato meglio smettere presto. Oggi ci siamo concentrati principalmente sul ritmo, cercando di settare la moto per il passo. Dobbiamo continuare a migliorare e penso che oggi abbiamo fatto parte del lavoro, ma abbiamo bisogno di continuare domani. “

