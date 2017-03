MotoGP Test Qatar Day 1: Marquez, “Sono scivolato due volte, ma non sono preoccupato”

di Gianluca Rizzo

Honda HRC MotoGP Test Qatar Day 1– Marc Marquez ha chiuso in 12° posizione la prima giornata di test IRTA sul circuito di Losail. Il pilota di Cervera durante la giornata ha provato una nuova carena, ma una scivolata ha posto fino ai test con questo aggiornamento. Al temine della giornata il penta campione è stato autore di un ulteriore scivolata, senza conseguenze. Nonostante i problemi il #93 non è preoccupato del risultato.

Queste le parole di Marc Marquez, al termine della prima giornata di Test Irta sul circuito del Qatar: “Non possiamo dire che oggi sia stato il giorno migliore per noi, ma è solo il primo giorno e abbiamo lavorato e provato, tante, tante cose, inclusa la nuova carena che vogliamo testare ulteriormente. Alcune cose hanno lavorato bene, mentre altre vanno aggiustate. Non sono molto preoccupato per quanto riguarda il giro veloce, perché il nostro passo non era male, sono soddisfatto. Ho avuto 2 piccoli incidenti: il primo è stato colpa mia perché ho frenato troppo tardi, mentre il secondo è stato una classica scivolata, che, su questo tracciato quando la temperatura scende a fine sessione può capitare. Nonostante questo, domani è un altro giorno, e lavoreremo di più sul set up della moto per questo tracciato e cercheremo di migliorare.”

