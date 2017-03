MotoGP Test Qatar Day 1: Iannone, “Manca feeling all’anteriore”

di Alessio Brunori

Suzuki Ecstar MotoGP Test Qatar Day 1 – Andrea Iannone ha ottenuto il decimo tempo nella prima giornata di test IRTA della classe MotoGP in Qatar. Il pilota della Suzuki sta faticando a trovare il giusto feeling con l’anteriore della sua Suzuki GSX-RR, a testimoniarlo anche una caduta, fortunatamente risoltasi senza conseguenze. A lui la parola.

“In questa prima giornata ci siamo concentrati sul setting. Stiamo incontrando nuovi problemi simili al chattering e stiamo cercando di trovare delle soluzioni. Sono anche caduto, fortunatamente senza conseguenze, stavo cercando di spingere al limite. Sto faticando a trovare il giusto feeling con l’anteriore – ha detto Andrea Iannone – Non mi sento completamente sicuro in frenata, e poi quando arrivo al massimo della piega ho la sensazione di perdere l’anteriore e in effetti questa è stata la causa della caduta. Tuttavia, sono positivo perché la classifica non rispecchia il nostro potenziale. Faccio fatica sul giro singolo, ma il mio passo non è poi così lontano dai top rider. Naturalmente, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti, sia il giro veloce che il passo, ma di sicuro la prima cosa è quella che dobbiamo migliorare.”

