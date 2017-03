Moto3 Test Jerez Day 3: Bulega si aggiudica anche l’ultima giornata di test

di Gianluca Rizzo

Moto3 Test Jerez- Anche per la categoria del quarto di litro si concludono i test sul circuito di Jerez de la Frontera. Aron Canet (Estrella Galicia) ha chiuso al comando le ultime due sessioni sulla pista spagnola, ma, non riuscito a battere la migliore prestazione di giornata realizzata questa mattina da Nicolò Bulega. Il pilota dello Sky Racing Team ha così chiuso al comando la combinata dei tempi anche nell’ultima giornata di prove. Dietro al pilota reggiano, Aron Canet seguito da un sorprendente Jakub Kornfeil, su Peugeot. Si conferma in quarta posizione il pilota del team Platinum Bay Reale Estate, Marcos Ramirez, su KTM. Lo spagnolo precede la coppia di piloti del tam RBA: Grabiel Rodrigo e Juanfran Guevara . Jorge Martin (Del Conca Gresini) chiude in settima posizione, seguito da Joan Mir (Leopard) e da Romano Fenati, leggermente sotto tono in questa terza giornata. John McPhee (British Talent Team) chiude la top ten.

10th marzo, 2017

