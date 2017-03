Moto2 Test Jerez Day 3: Marquez si conferma il più veloce

di Gianluca Rizzo

Moto2 Test Jerez Day 3- Con la fine dell’ultima sessione pomeridiana, chiusa con il miglior tempo di Takaaki Nakagami, terminano i test sul circuito di Jerez de la Frontera. Pel la Moto2, il prossimo appuntamento sarà in Qatar dal 17 al 19 marzo, per gli ultimi giorni di test ufficiali pre-campionato.

Il terzo giorno di test si conclude con la migliore prestazione assoluta di Alex Marquez, che questa mattina ha fermato il cronometro sul 1:41.989. Nella classifica dei tempi combinati di oggi, in seconda posizione c’è l’altro pilota del team Marc VdS, Franco Morbidelli. Terza prestazione assoluta per Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) seguito da: Dominique Aegerter, su Suter, Jorge Navarro, del team Gresini e, da un ottimo Mattia Pasini (Italtrans). Takaaki Nakagami, con la prestazione ottenuta nell’ultima sessione si aggiudica la settima posizione nella classifica combinata dei tempi, sopravanzando Fabio Quartararo (Pons Hp 40) e Axel Pons. Thomas Luthi chiude la top ten.

Luca Marini, ancora una volta, chiude ad un soffio dalla top ten in undicesima posizione; Simone Corsi, su Speed Up, non riesce andare oltre la diciannovesima posizione e, precede Francesco Bagnaia (Sky VR46) per soli 80 millesimi. Andrea Locatelli dopo l’ottima prestazione di ieri, oggi si ferma in ventitreesima posizione a circa un secondo e 4 dalla vetta. Chiudono la classifica degli italiani: Axel Bassani e Stefano Manzi, che è riuscito solo oggi a tornare in pista dopo l’infortunio al ginocchio rimediato durante i test di febbraio.

