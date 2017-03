Moto3 Test Jerez: Fenati, “Oggi è andata ancora meglio di ieri”

di Gianluca Rizzo

Fenati Test Moto3– Continua il conto alla rovescia per la prima data del campionato del mondo della Moto3 e, con il secondo giorno di test ormai alle spalle, Losail è ormai dietro l’angolo. E’ fondamentale a questo punto cercare di migliorare il più velocemente e il più possibile, ed è proprio questo che sta facendo Romano Fenati con il Team Marinelli Rivacold Sniper. In questa seconda giornata, il pilota ascolano, non è riuscito a chiudere con il miglior tempo assoluto, ma ha mostrato un passo decisamente buono.

Romano Fenati ha così commentato la seconda giornata di test IRTA: “Oggi è andata ancora meglio di ieri! Abbiamo lavorato sul set up, anche se il feeling era già molto buono, e siamo riusciti ad ottenere un ulteriore step, migliorando il tempo”.

9th marzo, 2017

Tag:Romano Fenati, test IRTA Moto3, Test Jerez, Test Moto3, Test Moto3 Jerez