Moto3 Test Jerez: Dalla Porta, “Abbiamo lavorato per trovare la giusta via”

di Gianluca Rizzo

Dalla Porta Moto3– Ottimi progressi per Lorenzo Dalla Porta, che nel secondo giorno di test a Jerez de la Frontera, chiude in undicesima posizione: a un soffio dalla top ten. Il pilota toscano, dopo i problemi avuti ieri, ha ricominciato il lavoro di set up sulla sua moto da capo, riuscendo questa volta ad indirizzare la messa a punto ottenendo risultati positivi. Il lavoro sulla sua Mahindra MGP30 sta portando a buoni risultati.

Queste le parole di Lorenzo Dalla Porta al termine della seconda giornata di test: “E’ stato un secondo giorno molto interessante, siamo stati in grado di fare un po’ di giri buoni. In generale è stato un giorno importante, perché abbiamo lavorato per trovare la giusta via. Vogliamo continuare in questo modo e compiere un ulteriore passo domani perché stimo vedendo alcuni ottimi risultati. Sono molto più felice rispetto a ieri; abbiamo cominciato la sessione con il set up degli ultimi test, e abbiamo cominciato a lavorare da li, specialmente sul telaio, per migliorare il mio feeling.”

9th marzo, 2017

Tag:Lorenzo Dalla Porta, Mahindra, Test Jerez, Test Jerez Moto3, Test Moto3