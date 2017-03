Moto3 Test Jerez: Antonelli, “Non sono ancora molto veloce, ma sono fiducioso”

di Gianluca Rizzo

Antonelli Test Jerez Moto3– Continuano le difficoltà per Nicolò Antonelli, dopo i problemi avuti ieri: quando ha chiuso in diciannovesima posizione; oggi, il neo pilota del team Red Bull KTM Ajo, non è riuscito ad andare oltre la diciassettesima posizione. Nonostante tutto il pilota di cattolica non si perde d’animo, e com’è giusto che sia, vede anche i lati positivi di questa seconda giornata di test a Jerez de la Frontera. Ovviamente il passaggio ad un nuovo team ha complicato la vita del #23, ma i piccoli passi in avanti fatti tra ieri e oggi sono un segnale incoraggiante.

Queste le parole di Nicolò Antonelli: “La temperatura oggi è stata molto elevata, anche se la pista non era male. Fisicamente ad un certo punto ero molto affaticato ed ho avuto un momento di difficoltà. Non sono ancora molto veloce, ma sono fiducioso che domani faremo molto meglio, e la cosa importante è che siamo andati più veloci di ieri. Dobbiamo continuare a migliorare per raggiungere il Qatar nella migliore condizione possibile”.

9th marzo, 2017

