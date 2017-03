Moto2 Test Jerez Day 2: Morbidelli si aggiudica la seconda giornata di test

di Gianluca Rizzo

Moto2 Test Jerez Day 2– Alex Marquez si aggiudica l’ultima sessione di test sul circuito di Jerez de la Frontera. La migliore prestazione di giornata rimane però quella di Franco Morbidelli, che, questa mattina ha fermato il cronometro sul 1:42.301, battendo anche la migliore prestazione fatta registrare ieri da Miguel Oliveira.

Il team Marc VDS domina la classifica combinata dei tempi, con Alex Marquez in seconda posizione a circa 2 decimi dal compagno di squadra. Takaaki Nakagami (Idemitsu Honda Team Asia) si conferma in forma smagliante, il pilota giapponese ha chiuso la seconda giornata con il terzo tempo assoluto.

Alle spalle del pilota Kalex, un incredibile Fabio Quartararo (Pons HP 40). Il rookie sta dimostrando una grande capacita di adattamento alla nuova moto. Dietro al pilota francese, Luca Marini (Forward Racing Team) che riesce a tenersi dietro per soli 9 millesimi Mattia Pasini (Italtrans). Chiude in settima posizione il rookie del team Gresini, Jorge Navarro; dietro al pilota spagnolo Edgar Pons (Pons HP40), seguito da Danny Kent (Kieffer Racing). Axel Pons chiude la top ten.

Il pilota speed up, Simone Corsi non è andato oltre la diciannovesima posizione, chiudendo a circa 9 decimi dalla vetta ma a soli 2 decimi dalla top ten. A soli 17 millesimi, il rookie del team Italtrans, Andrea Locatelli. Francesco Bagnaia (Sky vr46) ha invece chiuso in ventitreesima posizione. Chiude la classifica dei tempi Axel Bassani su Speed Up.

9th marzo, 2017

