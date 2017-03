Sky Sport presenta la nuova stagione MotoGP 2017

di Fabiola Granier

È stata presentata all’Alcatraz di Milano la nuova stagione di Sky Sport MotoGP 2017. A raccontare le novità in progetto quest’anno il vicedirettore di Sky Sport e responsabile motori Guido Meda.

Il calendario di Sky Motori è molto lungo, complesso e ricco di avventure e nuove sfide per tutto il team Sky Sport: 38 gare, 20 di Formula 1 e 18 di MotoGP. Inizio il 26 marzo: in agenda sia il Gran Premio d’Australia per la Formula 1 sia l’appuntamento in Qatar, a Losail, per le due ruote. Occhi puntati, per questa stagione, sulle “scommesse” del campionato: Lorenzo sulla Ducati pronto a nuove sfide, Andrea Iannone alla Suzuki e Vinales in Yamaha, con la responsabilità di sostituire proprio Jorge e accanto all’ormai 38enne Valentino Rossi sempre a caccia della “Decima”. Il Dottore, infatti, quest’anno tenterà il tutto per tutto, l’assalto al titolo mondiale numero 10 nell’anno forse più avvincente e misterioso della sua carriera.

Sky trasmetterà in esclusiva 10 Grand Premi mentre i restanti 8 (che sono Mugello, Barcellona, Olanda, Repubblica Ceca, Austria, Misano, Giappone, Valencia) saranno visibili anche sul canale TV8.

Sky MotoGP presenta le sue grandi novità di quest’anno: la stagione si presenta più tecnologica che mai, più rock e spettacolare di sempre. Farà infatti la sua comparsa il “virtual garage” in cui Meda presenterà come sempre i temi tecnici del weekend di gara sfruttando al meglio la virtual set technology grazie anche alle immagini in 3D. Nuovi mosaici interattivi, in Alta Definizione, nuova schermata “testa a testa”, attraverso cui i telespettatori potranno seguire LIVE minuto per minuto la situazione in pista con distacchi tra piloti e sfide sul circuito. Inoltre, arriverà anche lo “Sky drone” che riprenderà dall’alto e mostrerà in tempo reale le lotte sul tracciato. Sarà ottimizzato anche lo “Sky Touch” e il “Ghost” per le moto. Come sempre, la possibilità di seguire le gare anche su Sky Go e Sky On Demand.

Novità importantissime anche nel team Sky MotoGP: l’ingresso di Vera Spadini, che sostituisce Irene Saderini dal paddock. Poi Guido Meda insieme a Mauro Sanchini che racconterà anche la Moto3 con Zoran Filicic. Per la Moto2, invece, sempre Filicic con il campione del mondo Roberto Locatelli.

Tra le innumerevoli novità anche la sigla, scritta e cantata da un inaspettato cantautore, Alessandro Bonan.

