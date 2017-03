Moto3 Test Jerez: Antonelli, “Domani potremo essere più veloci”

di Gianluca Rizzo

Antonelli Test Jerez– Prima giornata di test sotto tono per il pilota di Cattolica, che ha chiuso la combinata dei tempi in diciannovesima posizione. Ma il #23, neo pilota Red Bull KTM Ajo, non si perde d’animo e, anzi, nonostante il secondo e tre rimediato da Canet, si ritiene soddisfatto di questa prima giornata.

Per Antonelli, la prima giornata è stata utile soprattutto per verificare il comportamento della moto e per cercare l’assetto giusto che gli permetta di “trovare la linea ideale”.

Queste le parole di Niccolò Antonelli: “E ‘stata una buona prima giornata. Fare tanti giri mi permette di capire meglio come si comporta la mia KTM. Sono contento di come sia andato il primo giorno di test, ma c’è ancora molto da fare. Jerez è una pista abbastanza difficile che mi permette di capire come si comporta la moto. Il team sta lavorando bene e la moto mi piace, ho solo bisogno di trovare la linea ideale in alcune curve, dove perdo alcuni decimi. Domani cambieremo alcune cose e so che potremo essere più veloci.”

8th marzo, 2017

Tag:Antonelli Test Jerez, Niccolo Antonelli, Red Bull KTM Ajo, Test Jerez Moto3, Test Moto3