Superbike, Round Thailandia: statistiche e curiosità della vigilia

di Michela Alitta

L’Asia nonostante sia una nazione giovane da un punto di vista “motoristico” vanta una storia longeva nel calendario del Campionato Mondiale delle derivate di serie: è stata infatti presente fin dalla prima stagione nel 1988 e senza interruzioni fino al 2003, gli unici anni in cui non si è corso qui sono stati il 2004, il 2010 e il 2012.

Da due stagioni a questa parte, ovvero 2015 e 2016, grazie all’ingresso della Thailandia in calendario, in Asia vengono disputate ben 6 gare: con Buriram, abbiamo infatti Sepang e Losail.

Sugo in Giappone detiene il record del maggior numero di gare: 32, seguito da Losail con 16 e Sentul con 8.

I piloti di maggior successo in Asia appartengono agli anni 90: Carl Fogarty ha vinto sette volte, seguito da Doug Polen a 6 e da Raymond Roche con 4, raggiunti lo scorso anno da Jonathan Rea che ha firmato quattro successi.

Ducati è la casa costruttrice più vittoriosa qui: con 26 successi, ha vinto in sei degli otto tracciati asiatici (Johor, Losail, Sentul, Sepang, Shah Alam e Sugo), seguita da Kawasaki a quota 14 e Honda a quota 11.

La Casa di Borgo Panigale è stata anche in grado di trionfare in 11 gare consecutive: da Gara1 di Sugo 1991 a Gara1 di Sugo del 1993, con Doug Polen, Raymond Roche e Carl Fogarty in sella alla 888.

Ben quattordici gare qui sono state vinte da piloti asiatici, tutti giapponesi: 13 vittorie sono state firmate sulla loro pista di casa, Sugo, e una sola a Losail.

I piloti di nazionalità inglese sono quelli che hanno ottenuto maggiori successi in Asia, con 22 vittorie, seguiti dagli americani a quota 17 e dai giapponesi a 14: nel 2015 e nel 2016 i britannici hanno vinto cinque delle sei gare asiatiche, mancando solo Gara1 di Losail nel 2015, vinta da Jordi Torres e Gara2 a Sepang, vinta da Nicky Hayden.

Vedremo questo fine settimana quale pilota e quale casa trionferà al Chang International Circuit: per quanto riguarda i riders la Gran Bretagna è ancora una volta favorita con Jonathan Rea, Chaz Davies e Tom Sykes, mentre per i costruttori la lotta è appaiata tra Kwasaki e Ducati.

Di seguito gli appuntamenti del Motul Thai Round:

VENERDI’ 1O MARZO

03:45 – 04:45 WorldSBK – FP1

08:30 – 09:30 WorldSBK – FP2

SABATO 11 MARZO

04:45 05:10 WorldSBK – FP3

07:30 07:45 WorldSBK – Tissot-Superpole 1

07:55 08:10 WorldSBK – Tissot-Superpole 2

10:00 WorldSBK – Gara 1

DOMENICA 12 MARZO

05:30 05:45 WorldSBK – Warm Up

10:00 WorldSBK – Gara 2

7th marzo, 2017

