Superbike: Leandro Mercado sarà pronto per il round di Aragon

di Michela Alitta

Per vedere l’esordio stagionale per Leandro Mercado purtroppo dovrà ancora passare un po’ di tempo: il pilota argentino del team IodaRacing sta ancora affrontando il recupero dopo l’incidente in allenamento accaduto una settimana prima del round inaugurale del Campionato a Phillip Island, e non sarà in pista nemmeno in Thailandia.

“Sto meglio, ogni giorno migliorano le mie condizioni” – ha dichiarato Leandro Mercado a WorldSBK.com in merito alle sue condizioni di salute – “È stato brutto, dato che è successo la settimana prima di partire per Phillip Island, ma queste cose capitano”. Il pilota ha spiegato l’accaduto: “Ero andato a girare con la moto da cross, in una pista semplice. Sono scivolato e la moto mi è caduta sopra, per questo motivo mi sono rotto tre costole e ho rimediato una falda di pneumotorace. Sono stato sfortunato. Ora il mio polmone, che era la cosa che preoccupava maggiormente, è guarito. Per le costole c’è invece bisogno di tempo, non si può fare niente. Ora non mi fanno più male, mi danno solo un po’ di fastidio, e ho già iniziato ad allenarmi, prima con un po’ di bicicletta alla quale ho aggiunto successivamente la palestra. I medici mi hanno dato almeno tre settimane di tempo per far guarire le costole, quindi salterò il round in Tailandia e inizierò la mia stagione ad Aragon al 100%. Correre in Tailandia potrebbe essere un rischio, e anche un solo movimento brusco potrebbe poi allungare il periodo di convalescenza. Il campionato è lungo, quindi è meglio tornare in forma ad Aragon per poi affrontarlo senza ulteriori pause”.

Infine ha aggiunto: “È un periodo difficile; dopo quanto successo l’anno scorso in Superstock1000 è stato difficile voltare pagina. Quest’occasione di tornare nel World Superbike mi ha aiutato, è stato un po’ il premio, anche perché riguarda la top class, dove volevo tornare. Mi sono preparato bene durante l’inverno, ero in forma e molto motivato, e prima di partire per l’Australia invece ho avuto l’incidente. Così è la vita, così è lo sport, e ogni cosa serve per imparare ed essere più forte. Sto lavorando e ho tanta voglia di tornare. Il team mi supporta costantemente e li ringrazio per questo”.

L’argentino tornerà quindi in pista nel MOTUL FIM Superbike World Championship 2017 nel round di Aragon, in programma dal 31 marzo al 2 aprile.

7th marzo, 2017

