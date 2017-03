MotoGP: Jorge Lorenzo tradisce la Desmosedici…con una 959

di Gianluca Rizzo

Jorge Lorenzo Ducati 959 – A pochi giorni dall’inizio dei test in Qatar, Jorge Lorenzo è stato avvistato a Madrid su una Ducati 959 Panigale così come riportato da Motociclismo.es.

Il penta campione del mondo, durante quello che sembra più un set fotografico che una passeggiata di piacere (vista l’assenza della targa nella moto), si trovava nei pressi della “Parroquia Jesus de Medinaceli”, e come riportato ironicamente dalla stampa spagnola, forse per chiedere un miracolo visto che secondo la tradizione: “baciando i piedi della statua possono essere fatte tre richieste”.

Al di là dell’ironia, le possibilità di entrare nella lotta per il mondiale, a meno di progressi evidenti da parte di Ducati, è un obiettivo non facilmente raggiungibile come ammesso dallo stesso maiorchino. Non ci resta che attendere i test e la gara in Qatar, circuito storicamente favorevole alla Rossa, per avere qualche riscontro, magari più confortante.

