MotoGP: Barberà salterà i test del Qatar

di Alessio Brunori

Infortunio Barberà– Hector Barberà a causa della recente frattura della clavicola sinistra, non sarà al via degli ultimi test invernali della MotoGP che di disputeranno dal 10 al 12 marzo sul circuito di Losail, circuito dove il 26 di marzo prenderà il via il motomondiale 2017. E’ stato lo stesso pilota spagnolo a comunicarlo nel giorno della presentazione del Team (che ora ha un nuovo sponsor, Reale), avvenuta sulle nevi dei Pirenei. In Qatar ci sarà quindi il solo Loris Baz in sella alla Ducati GP15 del Team Reale Avintia Racing, mentre la GP16 dello spagnolo rimarrà ferma ai box.

“Per il momento devo seguire le tappe del recupero e non ci sarò per il prossimo test a Losail”, ha detto Barbera a MotoGP.com – Non ha senso rischiare di non arrivare in condizione alla prima gara è meglio che recuperi al 100% in vista di questo importante appuntamento. Dopo i problemi avuti nei precedenti test, questo infortunio è il peggio che mi poteva capitare ma devo restare positivo e pensare ad essere al massimo per quando inizia il campionato. Il team si è rafforzato con l’arrivo dello sponsor Reale in aggiunta al confermato Avintia e, come sempre, ci supporteranno al massimo. La presentazione è stata emozionante e la moto mi piace molto, manca solo un inizio positivo.”

6th marzo, 2017

