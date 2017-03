MotoGP: In Qatar gli ultimi test prima dell’inizio del campionato

di Alessio Brunori

Test Irta, MotoGP 2017 Losail – L’inizio del motomondiale 2017 si avvicina e i piloti della Top Class si apprestano a vivere l’ultimo test stagionale, in programma dal 10 al 12 marzo sul circuito di Losail, stessa pista dove il prossimo 26 marzo si accenderanno ufficialmente i motori.

Yamaha – Occhi puntati su Maverick Vinales, vero mattatore dei test invernali si qui disputati, Sepang e Phillip Island. Il neo-acquisto della Yamaha ha dimostrato di essere velocissimo sia sul passo gara che sul giro veloce e si aspettano conferme anche in Qatar.

Il primo dei suoi avversari è il suo team-mate Valentino Rossi, che non è stato veloce quanto lo spagnolo sul giro singolo, ma che si è dimostrato velocissimo sul passo gara. Rossi non ha mai fatto dei test il suo cavallo di battaglia, ma quelli del Qatar serviranno a mettere a punto la moto in ottica qualifiche e gara (ricordiamo che come di consueto a Losail si correrà in notturna e i piloti saranno in pista sin dal giovedì).

Honda – La casa dall’ala dorata ha svolto egregi test invernali e a differenza dello scorso anno arriva molto più preparata al primo appuntamento della stagione. Il campione del mondo Marc Marquez è stato molto competitivo, provando diverse soluzioni per la sua RC213V, mentre Dani Pedrosa solo a Phillip Island è riuscito a trovare la giusta messa a punto.

Ducati – La grande novità in casa Ducati è senza dubbio l’ingaggio di Jorge Lorenzo, che affiancherà Andrea Dovizioso in sella alla Desmosedici GP. Il campione maiorchino non è riuscito ancora a prendere le “misure” della “Rossa” a due ruote, ma il suo feeling è comunque andato in crescendo. L’ultimo test lo ha visto chiudere in ottava posizione, a 0.793s da Vinales, ma a soli 0.145s dal “Dovi” che a differenza di Lorenzo conosce molto bene la Ducati. La pista del Qatar potrebbe dare una mano ad entrambi, visto che la moto è sempre andata fortissimo sul tracciato di Losail. La moto ufficiale (anche se schierata dal Team Pramac) sarà anche nelle mani di Danilo Petrucci. Per il rider ternano si tratta di una grandissima occasione, una di quelle da sfruttare al massimo.

Suzuki – La casa di Hamamatsu ha cambiato completamente la line-up, ingaggiando l’ex Ducati Andrea Iannone e il rookie Alex Rins. I test sono stati molto positivi ed entrambi i piloti hanno dimostrato un ottimo feeling con la GSX-RR.

Aprilia – Anche la casa veneta così come la Suzuki ha cambiato entrambi i piloti. I nuovi volti sono Aleix Espargarò e Sam Lowes, con il primo che ha già una grande esperienza in MotoGP. I test sono stati positivi e l’obiettivo è come minimo la Top Ten.

KTM – La casa austriaca dopo aver vinto in ogni classe dove ha partecipato (sorpattutto fuoristrada), si presenta al via con Pol Espargarò e Bradley Smith. Al momento i due sono ancora lontani dalle posizioni che contano, ma la voglia e soprattutto il know-how per arrivare in alto non mancano.

