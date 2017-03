MotoGP: Presentato il Team Estrella Galicia

di Gianluca Rizzo

Presentazione del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS– Manca ormai veramente pochissimo all’inizio del campionato del mondo 2017 e, a pochi giorni dai test in Qatar, il team Marc VDS ha ufficialmente presentato il team che prenderà parte al campionato 2017. Per il terzo anno consecutivo, il team del belga Marc Van de Straten, prenderà parte a tutte e tre le categorie che compongono il mondiale; in Moto3 tenteranno l’assalto al titolo con Enea Bastianini e Aron Canet, in Moto2 toccherà a Franco Morbidelli e Alex Marquez cercare di riportare a casa il titolo che manca dal 2014, anno in cui fu Tito Rabat a conquistare il campionato.

Il pilota spagnolo, per il secondo anno consecutivo, è stato confermato alla guida della moto del team di MotoGP, al fianco di Jack Miller. Per entrambi i piloti, la scorsa stagione è stata caratterizzata da numerosi infortuni, ma la vittoria del pilota australiano ad Assen ha risollevato le sorti di un campionato a tratti disastroso. Il team MotoGP, squadra clienti della Honda, ha presentato anche la livrea della moto; che, sostanzialmente, è rimasta molto simile a quella degli anni passati.

Queste le parole di Jack Miller: “Un grade risultato in un giorno da ricordare, sono state sensazioni incredibili che hanno dimostrato che nella classe regina tutto può accadere”- ha dichiarato l’australiano, riferito alla vittoria ad Assen- “In questo precampionato mi sono concentrato di più sulla preparazione fisica per iniziare al 100%. In generale i primi test sono andati bene e adesso spero di migliorare ancora, sono molto felice di far parte di questa scuderia e l’obiettivo per il 2017 è migliorare ancora”

Tito Rabat ha dichiarato: “Quest’anno lo affronterò in modo diverso, con più esperienza. Sono molto soddisfatto del nuovo telaio che mi da più possibilità di guidare meglio rispetto alla vecchia versione. Sono molto soddisfatto anche di cambi nel box (N.d.R. si riferisce al cambio del capo meccanico, ora Julito Simon) e di questi quattro anni con la scuderia”

