MotoGP: Marquez, “Rossi non dimentica, io sì”

di Gianluca Rizzo

Marc Marquez MotoGp 2017 – Marc Marquez ha partecipato oggi alla presentazione del documentario realizzato da Dorna “Da Cervera a Tokyo”, in cui viene raccontata la stagione 2016, anno del quinto titolo mondiale del pilota spagnolo.

Alla presentazione era presente la stampa spagnola, che ha posto diverse domande al campione del mondo in carica come riportato dal sito Sport.es. Al pilota di Cervera è stato chiesto come andasse la spalla dopo l’infortunio di qualche giorno fa in occasione dei test privati a Jerez: “Mi sento bene, potrei già guidare la moto.” Non è la prima volta che Marquez si lussa la spalla “Durante l’inverno abbiamo considerato l’eventualità di un operazione, ma i medici hanno detto che le condizioni non fossero abbastanza gravi per un intervento. Ci vorrà un po’ di tempo per recuperare al meglio, per i test del Qatar sarò pronto al 90%”.

C’è stata anche occasione di parlare dei progressi fatti da Honda: “E’ molto meglio dello scorso anno. Ora abbiamo una discreta base con margini di miglioramento. In Australia abbiamo fatto un passo avanti, in Qatar faremo ancora meglio”. Marquez ha parlato anche del rapporto con la Honda “Bisogna sapere come trattare con i giapponesi. Loro non reagiscono rapidamente, non improvvisano, ma lentamente ottengono quello che vogliono. Abbiamo compiuto un importante passo avanti ed era quello che chiedevamo da un paio d’anni. Se un pilota non sta bene con la Honda è libero di andare, io sono molto felice qui”.

Il #93 ha anche parlato di quelli che secondo lui saranno i pretendenti al titolo: “I rivali saranno i soliti, con l’aggiunta di Maverick Vinales: Dani Pedrosa ha fatto un ottimo pre-campionato, Jorge Lorenzo sarà della partita se riuscirà a fare un passo avanti con la Ducati e Valentino Rossi.” Su Maverick Vinales “Già dopo Valencia serpevo che poteva fare bene, un pilota del suo talento, che ha già fatto podi e vittorie con Suzuki, sulla Yamaha sarà al completo. Dipenderà dalla sua voglia di lottare per il titolo e dalla pressione.”

Non è mancato il riferimento alle provocazioni di qualche giorno fa di Valentino Rossi riguardanti il 2015, ma Marquez non ha accettato il guanto di sfida e si è limitato a dire: “Se Valentino Rossi non vuole dimenticare, io ho già dimenticato”.

3rd marzo, 2017

Tag:Da Cervera a Tokyo, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Maverick Vianels, MotoGP 2017, Motomondiale, Motomondiale 2017, Valentino Rossi